Die englische Snooker-Ikone Ronnie O'Sullivan sieht aufgrund des jahrelangen öffentlichen Drucks Parallelen zwischen ihm und dem britischen Thronfolger Prinz William. "Von mir wurde seit meinem zehnten oder elften Lebensjahr erwartet, eines Tages Champion zu werden", sagte der 44-Jährige der "BBC": "In vielerlei Hinsicht ist es so, als würde Prinz William eines Tages König werden."

Prinz William (38) habe die Rolle "seit seiner Kindheit" inne.

Für den erfolgreichsten Snooker-Spieler der Geschichte, sei dies "die gleiche Metapher", die auch für seine sportliche Karriere gilt. Derzeit spielt Ronnie O'Sullivan bei der Weltmeisterschaft in Sheffield um seinen sechsten WM-Titel. Nach seinem Auftaktsieg in Rekordzeit trifft "The Rocket" am Freitag (um 20 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) in der zweiten Runde auf den Chinesen Ding Junhui (33).

