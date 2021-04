Publiziert 21/04/2021 Am 13:26 GMT | Update 21/04/2021 Am 14:38 GMT

Mark Williams erwischte gegen Sam Craigie keinen guten Beginn. Der WM-Debütant holte sich den ersten Frame mit einer 74 und gewann den zweiten Durchgang auf Schwarz. Erst beim Stand von 0:2 fand Williams dann zu seinem Spiel.

Der dreimalige Weltmeister sicherte sich die nächsten vier Frames, Craigie lochte dabei zwischenzeitlich eine Stunde lang keinen einzigen Ball. Doch der 27-Jährige verkürzte auf die Farben zu 3:4.

Mit einer 85, dem höchsten Break der Session, baute Williams seine Führung wieder aus, Craigie blieb aber mit einer 70 dran. So geht Williams mit einem knappen 5:4-Vorsprung in die entscheidende Session, die bereits am Abend gespielt wird.

Der Sieger des Spiels bekommt es im Achtelfinale mit John Higgins zu tun. Gegen jenen hatte Williams 2018 mit einem 18:16-Erfolg seinen dritten WM-Titel gefeiert.

Snooker-WM: Murphy erwischt schwachen Tag im Crucible

Shaun Murphy erlebte spielerisch gegen Mark Davis keinen guten Tag, wahrte aber noch alle Chancen fürs Weiterkommen. Dabei holte sich der Weltmeister von 2005 auf Schwarz den ersten Frame. In der Folge schlichen sich aber viele einfache Fehler bei Murphy ein. Davis ging folgerichtig mit 2:1 in Führung, Murphy glich zum Interval aus.

Insbesondere nach der Pause spielte Davis das bessere Snooker und zog auf 4:2 davon. Der 48-jährige Routinier hätte auch den siebten Durchgang gewinnen müssen, verschoss dann aber auf dem Weg zum Framegewinn eine einfache Rote. Murphy fing ihn mit einer 66er-Clearance noch ab.

Davis baute seinen Vorsprung dann mit einer 70 wieder aus, hatte dabei allerdings auch Glück mit einem Fluke. Erst im letzten Frame der ersten Session zeigte Murphy mit einem starken Century Break von 113 Punkten seine Klasse und verkürzte auf 4:5.

Die Entscheidung in diesem Duell fällt morgen am Nachmittag. Auf den Gewinner wartet im Achtelfinale bereits Masters-Champion Yan Bingtao.

