Wenn Ding sich benachteiligt fühlt, werde er immer "sagen, was er zu sagen hat. Da steckt noch ein anderes Tier dahinter. Wenn man Ding kennenlernt, ist er auch ein ziemlich ernster Charakter."

O'Sullivan, der selbst wieder am Freitag in seinem WM-Zweitrundenmatch gegen Mark Allen ins Geschehen eingreift (live bei Eurosport), erklärte weiter über den ehemaligen Weltranglistenersten: "Er ist ein richtiger Geschäftsmann, wissen Sie. Er ist kein dummer Kerl."

Ding Junhui war in der ersten Runde auf den an Position fünf gesetzten Kyren Wilson getroffen. In der ersten Session hatte der 35-Jährige schließlich nach einer verpassten Roten seinen Kopf aus Frust auf den Kopf geschlagen.

Der kleine Wutausbruch half am Ende aber nicht weiter - Wilson gewann das erstklassige Erstrunden-Duell 10:8

Für Ding ist die Weltmeisterschaft im Crucible Theatre in Sheffield damit schon vorbei.

