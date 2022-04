Bei der laufenden Weltmeisterschaft hat sich wieder einmal Erfahrung gegen aufstrebendes Talent durchgesetzt. Während Judd Trump (im Halbfinale gegen Williams) mit 32 Jahren der Jüngste im verbliebenen Quartett ist, steuern O'Sullivan, Higgins und Williams allesamt auf die 47 zu.

Das erkennt auch O'Sullivan selbst, der die Ursache für diesen Umstand in der besonders harten Schule zu Beginn seiner Karriere verankert sieht. "Wir wurden in eine Welt mit harten Matches in einer Vielzahl an Turnieren geworfen und wir brannten für unseren Sport. Das hat uns gut getan", erklärte der sechsmalige Weltmeister vor seinem Duell mit Higgins (Donnerstag ab 20:00 Uhr live bei Eurosport).

Darüber hinaus zog der 46-Jährige einen Vergleich zur Welt des Boxsports. "Es ist ein bisschen wie bei den mexikanischen Boxern. Wir hatten eine harte Schule. Die britischen Boxer fühlen sich hier wohl. Wenn sie aber in einen mexikanischen oder amerikanischen Ring geworfen werden, sind sie nicht mehr so gut", analysierte der selbsterklärte Kampfsport-Fan.

Daraus schlussfolgert O'Sullivan, dass er und seine alternden Mitstreiter Higgins und Williams durchaus Ähnlichkeiten mit Mexikos Boxern hätten: "Mexikanische Boxer sind abgehärtete Leute, die sich durchbeißen können. Wir sind die drei Mexicanos!"

Wer sich am Ende tatsächlich ins Finale durchbeißt, bleibt noch abzuwarten. Fest steht: Zumindest einer der "Mexicanos" steht bereits fix im Endspiel von Sheffield. Ob Judd Trump den Snooker-Veteranen einen Strich durch die Rechnung machen kann? Am Donnerstag stehen die ersten Sessions des Semifinals auf dem Programm (live bei Eurosport und bei Eurosport auf Joyn).

