Am Ende stürmte Stuart Bingham förmlich über Ali Carter hinweg. Fünf der letzten sechs Frames gewann er, und zwar alle mit überzeugenden Breaks. "Ich weiß nicht, wo das herkam; eigentlich war ich nur erschöpft, aber dann überkam mich eine große Ruhe", so der Champion, der noch immer mit den Tränen kämpfte, danach im Eurosport-Studio.

Mit 5:3 hatte Bingham nach der ersten Session geführt. Aber diese Führung hielt nicht lange. Nervös starteten beide in den Abend, aber das Matchplay von Carter war besser. So glich der "Captain" zum 5:5 aus und zog dann dank Breaks von 95 und 133 Punkten auf 7:5 davon. Bingham hatte seinem Gegner in dieser Phase kaum etwas entgegenzusetzen.

Das änderte sich aber nach dem Interval: Carter bekam zwar eine Chance, verschoss aber schnell Pink auf die Mitte. Ab da lief es bei Bingham. Mit einer 64 holte er das 6:7 und ließ dann schnelle Breaks von 85, 58 und 88 Punkten zum 9:7 folgen.

Carter zeigte mit einer 77 zum 8:9, dass er noch nicht geschlagen war. Im 18. Frame machte Bingham aus seiner ersten Chance aber eine 109, sein einziges Century bei diesem Masters, und konnte sich danach von den enthusiastischen Fans im Ally Pally feiern lassen.