Mit einem Top-Break von 67 Punkten hatte Alexander Ursenbacher die ersten beiden Frames gewonnen. Zwar verkürzte Ronnie O’Sullivan, aber auf Schwarz holte Ursenbacher das 3:1. Nach dem Interval teilten sie sich zunächst die ersten beiden Frames. Dann aber holte O’Sullivan plötzlich drei Frames in Folge und übernahm mit 5:4 erstmals die Führung.

Doch Ursenbacher bewies Nervenstärke. Im Decider stieg er zweimal mit einer langen Roten ein und spielte Breaks von 47 und 36 Punkten; O’Sullivan holte im entscheidenden Frame keinen Punkt. Ursenbacher feierte damit in seinem zweiten Duell gegen O’Sullivan seinen zweiten Sieg.

Die Niederlage von O’Sullivan blieb aber nicht die einzige Überraschung am Sonntag. Am Abend ging Shaun Murphy gegen Elliot Slessor mit 1:6 unter. Murphy hatte mit Mini-Breaks noch den ersten Frame gewonnen. Danach gelang ihm aber nichts mehr. Nur 21 Punkte holte er in den nächsten fünf Frames.