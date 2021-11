"Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die heute Abend zugeschaut haben", schrieb die Nummer neun der Welt bei Twitter.

"In 30 Jahren als Profi bin ich noch nie in meinem Stuhl eingeschlafen", sagte Williams und wandte sich an seinen Gegner: "Es hatte nichts mit Anthony zu tun. Ich fühle mich von meiner Covid-Erkrankung einfach noch nicht gut."

Der Waliser leidet nach wie vor unter den Nachwirkungen einer Corona-Infektion, die er im Oktober erlitten hatte. Williams hatte einen durchaus heftigen Verlauf, nach seiner Rückkehr hatte er über die Erkrankung gesagt: "Ich lag fünf oder sechs Tage zitternd im Bett."

Dennoch beschrieb er seinen müden Moment in der zweiten Runde von York als "peinlich und unprofessionell". Gerade Spiele am späten Abend machen Williams allerdings zu schaffen, wie er zugibt: "Ich müsste am Morgen, oder am Nachmittag spielen", erklärt er. "Wenn ich am Abend spiele, bekomme ich wirklich Probleme."

Williams scheitert an Hamilton

Möglicherweise auch der Grund dafür, warum Williams gegen Hamilton zwar stark startete, das Match schließlich aber doch verlor und seine Titelträume beenden musste. Nach seinem kurzen Aussetzer beim Stand von 3:2 drehte Hamilton auf. Der Waliser unterlag dem 50 Jahre alten Engländer schließlich 5:6 und schied aus der UK Championship aus

Dennoch sagte er über die Folgen seiner Infektion: "Es gibt Menschen, die deutlich schlimmer von der Infektion betroffen waren, als ich. Insofern bin ich wirklich einer der Glücklichen", und konnte schon wieder lachen. Denn bei den Scottish Open in einer Woche wird Williams voraussichtlich erneut an den Start gehen. "Das ist nur Best-of-Seven, da sollte ich in der Lage sein, wach zu bleiben", scherzte Williams.

