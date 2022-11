Snooker

UK Championship: Ding Junhui zieht Ronnie O'Sullivan in York mit spektakulärem Fluke davon

Ronnie O'Sullivan erwischt im Viertelfinale der UK Championship in York einen rabenschwarzen Nachmittag. Sein Rivale Ding Junhui führt 3:0 und spielt im vierten Frame des Viertelfinales einen spektakulären Fluke: "Was für ein Glück!" Am Ende holt er sich auch diesem Frame. The Rocket scheidet schlussendlich 0:6 aus.

00:00:25, vor 42 Minuten