Iulian Boiko stammt aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew, die seit Tagen von den russischen Invasoren angegriffen wird. Die Gedanken an die "schrecklichen Dinge", die zuhause passieren, verfolgen den jungen Snooker-Spieler auch während der Partien.

"Sogar während des Spiels heute, als ich 0:3 zurücklag, habe ich an all die Menschen zu Hause gedacht, die mich trotz allem, was passiert, unterstützen. Wie könnte man je aufgeben, wenn man das weiß?", erklärte Boiko im Anschluss an sein Match.

Die meiste Zeit verbringe er derzeit am Telefon, um mit der Familie und Freunden Kontakt zu halten.

"Ich habe mir große Sorgen um sie gemacht, denn sie sind vor allem in Kiew, aber auch in anderen Teilen der Ukraine, die angegriffen werden", berichtete Boiko. "Zum Glück" gehe es der Familie gut. Er selbst sei mit seinem Trainer und einem Freund nach Newport gekommen, um die Welsh Open zu spielen.

Boiko: "Hilft, zu wissen, dass die Menschen unsere Lage verstehen"

Über die Anteilnahme für die Ukraine, die die Briten etwa auch bei Fußballspielen der Pemier League zum Ausdruck gebracht haben, freute sich der junge Kiewer. "Es hilft, zu wissen, dass die Menschen unsere Lage verstehen. Es ist eine so schwere Zeit für unser Land und es erinnert dich daran, dass es Dinge gibt, die so viel wichtiger sind als Snooker."

Beeindruckende Worte, zumal für einen 16-Jährigen, der fern der Heimat versucht, irgendwie Snooker zu spielen - und das auch noch so erfolgreich.

