Welsh Open: Judd Trump beendet Match gegen Craig Steadman mit Century von 120 Punkten

Judd Trump präsentiert sich gegen Craig Steadman deutlich besser als in der Qualifikation am Tag zuvor und zieht mit einem glatten 4:0 in die nächste Runde ein. Anfangs sind zwar noch Unsicherheiten in seinem Spiel zu erkennen, aber gegen Ende läuft es flüssiger. Der 32 Jahre alte Brite beendet das Match mit zwei Centuries. Im vierten Frame gelingt Trump zum Abschluss des Matches ein 120er-Break.

00:01:36, vor einer Stunde