Die Vorentscheidung war schon sehr früh gefallen. Als Kyren Wilson im ersten Frame eine schwere Rote auf die Mitte verschoss, war Shaun Murphy zur Stelle und holte den ersten Frame mit einer 108. Eine 84 brachte ihm das 2:0. Im dritten Frame verschoss Wilson nach einer 52 Pink auf die Mitte und Murphy nahm ihm auch den dritten Frame ab. Ähnlich verlief der vierte Frame.

Noch bitterer kam es für den „Warrior“ danach: Er hatte eine 64 vorgelegt und Murphy brauchte einen Snooker, aber er holte sich die Foulpunkte und erhöhte auf 5:0, um gleich danach mit einer 76 das 6:0 zu machen. Danach gewann Wilson zwar seinen einzigen Frame, aber Murphy beendete die Session, wie er sie begonnen hatte: mit einem Century von 134 Punkten zum 7:1.

Am Abend ging es im gleich Stil weiter. Kyren Wilson hatte eine brillante Safety gespielt und zwang Shaun Murphy zu einem riskanten Lochversuch. Die Rote verschoss Murphy zwar, aber die Bälle irrten über den Tisch und eine Rote landete in der Mitteltasche. Aus dem Fluke machte Murphy dann eine 102. Die erste Chance im zehnten Frame hatte Wilson, aber nach 56 Punkten verschoss er Rot beim Split. Murphy ließ sich diese Chance nicht entgehen und machte mit einer 73 den triumphalen 9:1-Sieg perfekt.

Für Shaun Murphy war dies der neunte Sieg bei einem Weltranglisten-Turnier. Zuvor hatte er in dieser Saison schon bei der China Championship triumphiert. In der Weltrangliste verbessert er sich um einen Rang auf den neunten Platz. Kyren Wilson, der dank seiner 147 in der ersten Runde in Cardiff auch den Sonderpreis für das höchste Turnierbreak gewann, steht im Ranking weiterhin auf Platz acht.

