Der sechsmalige Weltmeister spendete einen Teil des ersten Weihnachtstages bei einer Wohltätigkeitsorganisation in der Nähe seines Hauses in der englischen Grafschaft Essex.

"Er war wirklich enthusiastisch und wollte unbedingt helfen", sagte Colin Read, ein Freiwilliger mit dem O'Sullivan zusammenarbeitete, dem "Walthamstow Echo" und fügte an: "Er erledigte still und leise eine Reihe von Aufgaben, darunter den Abwasch und die Auslieferung von Mahlzeiten in der Gemeinde."