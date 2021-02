Nach dem Sieg war der 33-jährige Brown überwältigt: "Ich habe nie aufgehört, an mich zu glauben. All die Jahre mit harter Arbeit werden jetzt belohnt." Und auch O’Sullivan freute sich mit dem Sieger: "Ich habe jede Sekunde genossen und freue mich riesig für ihn. Er ist ein toller Typ und ein großartiger Spieler. Er hat verdient gewonnen."

Den Grundstein zum Sieg hatte Brown in der ersten Session gelegt. Mit einem Top-Break von 107 Punkten war er mit 4:1 in Führung gegangen. Doch dann drehte O’Sullivan auf: Nach Breaks von 135 und 121 Zählern hatte er nur noch einen Frame Rückstand. Brown aber gewann den umkämpften letzten Frame des Nachmittags und ging so mit einer 5:3-Führung in den Abend.