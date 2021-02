Der 45-jährige Engländer hat am Snookertisch seine eigene Strategie entwickelt, um mit den Nachwuchsspielern mithalten zu können:

"Ich werde nie mit diesen jungen Kindern konkurrieren können, wenn es um Queue-Power oder jugendliche Frische geht. Daher muss ich vermehrt meine Stärken ausspielen und kreativ sein", so "The Rocket".

Auch im Umgang mit seinem Queue hat O'Sullivan einige Anpassungen unternommen: "Ich habe meine Technik ein bisschen geändert, da ich nicht so gut in der Lage war, die Weiße zu kontrollieren. Das läuft jetzt viel besser und ich fühle mich sicherer dabei, hohe Break zu spielen."

Besonders hilft O'Sullivan auch, dass er schon viele Titel in seiner Karriere gewonnen hat und sich nicht mehr so viel Druck mache. "Wenn ich es jetzt nicht genießen kann, einfach Snooker zu spielen, dann weiß ich auch nicht, warum ich noch spielen sollte", meinte der amtierende Weltmeister.

Bei den Welsh Open zeigte sich O'Sullivan bislang in Topverfassung. In seinen ersten vier Partien gab er nur einen einzigen Frame ab. Im Viertelfinale profitierte er von der krankheitsbedingten Absage von Gegner Ali Carter und steht kampflos im Halbfinale .

"War ich glücklich damit, solide zu spielen, aber nicht gut genug, um Turniere zu gewinnen? Nein. Daher spiele ich jetzt in der Art und Weise, wie ich von 2011 bis 2017 gespielt habe - ein bisschen inkonstant, aber wenn es gut läuft, war es immer anständig und erfolgreich."

"Ich weiß einfach nicht, ob er diese entspannte Einstellung wie ich hat. Wie ich ihn kenne, will er einfach nur gewinnen", sagte O'Sullivan, der Zweifel daran äußerte, ob der 52-jährige Schotte von seiner Mentalität her mit Rückschlägen klarkomme und Spaß an seinem Comeback haben wird.