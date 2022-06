Mit Reanne Evans, Ng On Yee, Nutcharut Wongharuthai und Rebecca Kenna sind die vier derzeit besten Spielerinnen dabei. Alle vier sind auch auf der Maintour, die zum ersten Mal mit vier Spielerinnen in die neue Saison startet. Die männlichen Partner sind Ronnie O’Sullivan, Judd Trump, Mark Selby und Neil Robertson, also auch die Creme de la Creme.

Wer mit wem spielt steht noch nicht fest. Das wird vor dem Event ausgelost. Zunächst einmal spielt dann jedes Team gegen jedes andere, und die beiden besten Doppel bestreiten zum Abschluss das Finale. Das Format verspricht, dass das ein sehr interessanter Event wird. Gespielt wird am 24. Und 25 September im englischen Milton Keynes.

Wettbewerbe mit Mixed Doubles sind keine neue Erfindung. Vor Urzeiten hat World Snooker (beziehungsweise die WPBSA) schon einmal versucht. Zuletzt hatte Steve Davis gemeinsam mit Allison Fisher 1991 in Hamburg triumphiert. Damals aber war das ein reiner Show-Event und hat sich deshalb auch nicht etabliert. Jetzt ist das anders: Das World Mixed Doubles, so der Plan, soll zu einer festen Einrichtung werden.

Gespielt wird in Wechselaufnahme, nicht mit Wechselstoß. Das ist nicht bei allen auf Begeisterung gestoßen. Aber ich kann dies nachvollziehen. Andere Doppelwettbewerbe haben gezeigt, dass mit Wechselstoß (man wechselt sich für jeden Stoß ab) zu spielen zu vielen ziemlich zähen Frames führt. Dem gewünschten Werbeeffekt wäre das nicht zuträglich.

Wird die Ankündigung wirklich umgesetzt wäre das eine echte Innovation. Formal sind Spielerinnen und Spieler auf der World Snooker Tour ja gleichberechtigt. De facto aber hakt es mit der echten Gleichberechtigung noch an vielen Stellen. Oftmals wurde von der World Snooker Tour ja gefordert, Damen-Snooker stärker in den Fokus zu rücken, um die Entwicklung zu beschleunigen. Da ist dieser Wettbewerb ein Schritt in die richtige Richtung.

Einfach nur Wettbewerbe für oder mit Frauen zu kreieren, reicht schließlich nicht aus. Die Wettbewerbe müssen auch attraktiv sein, damit sie in der Öffentlichkeit jenseits der Snooker-Blase wahrgenommen werden und die gewünschte Wirkung erzielen. Mit dem World Mixed Doubles ist die Chance dafür gegeben. TV-Partner ist ITV. Ob auch Eurosport TV-Rechte für den Event erhält ist noch nicht bekannt.

Mark Williams kritisierte zwar auf Twitter, ein weiteres Einladungsturnier würde sicherlich den Rest der Tour freuen (da können eben nur wenig SpielerInnen Preisgeld gewinnen), aber ich finde das World Mixed Doubles eine gute Idee und freue mich auf den Event im September.

