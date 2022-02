Snowboard

Olympia 2022: Annika Morgan entscheidet sich für das Snowboard und gegen Eiskunstlauf - Panikattacken vor der Kür

Annika Morgan ging bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking in den Snowboard-Disziplinen an den Start. Die Deutsche probierte sich früher auch im Eiskunstlauf aus, allerdings bereitete ihr der Sport nicht so viel Spaß. Sie berichtet von Tränen und Panikattacken vor der Kür und von der Angst, die Kür zu vergessen.

00:02:11, vor 6 Stunden