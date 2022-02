Snowboard

Olympia 2022: Snowboard Big-Air-Finale ohne deutsche Beteiligung - Leon Vockensperger bester Sprung in der Quali

Leon Vockensperger geht im Snowbard in der Qualifikation im Big Air bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking an den Start. Mit seinem ersten Sprung erzielt er die höchste Wertung. Dennoch reicht die Leistung nicht für das große Finale. Mit Platz 25 reiht er sich einen Platz hinter seinem Teamkollegen Noah Vicktor ein. Den besten Sprung von Vockensperger seht ihr im Video.

00:01:36, vor einer Stunde