Vom Olympiasieg erfuhr Ester Ledecka von ihrer Finalgegnerin. "Bist du sicher?", fragte sie die Österreicherin Daniela Ulbing - und die bestätigte der tschechischen Snowboard-Königin: "Ja, du hast gerade Gold gewonnen!"

Ledecka war so vertieft gewesen in den Wettbewerb, dass sie annahm: Es ist noch nicht vorbei. "Ich habe daran gedacht, wie ich im nächsten Lauf besser fahren könnte. Und dann habe ich begriffen: Es gibt keinen nächsten Lauf", sagte sie.

Jubel über den Sieg gönnte sich Ledecka danach nur kurz, denn in Gedanken war sie nach dem ungefährdeten Sieg im Parallel-Riesenslalom schon wieder weiter: 130 Kilometer entfernt in Yanqing plant die 26-Jährige den nächsten Coup - auf zwei Brettern.

"Ich weiß, dass ich nach vorne schauen muss, viel Zeit bleibt nicht", sagte Ledecka zwei Stunden, nachdem sie im Genting Snow Park von Zhangjiakou wie schon 2018 auf dem Snowboard gewonnen hatte: "Ich weiß aber, dass ich etwas Großes erreicht habe."

Wiederholt Ledecka Doppel-Gold am Freitag?

Noch Größeres war ihr mit ihrem doppelten Olympiasieg vor vier Jahren gelungen: Zunächst fuhr sie auf Alpinskiern sensationell zu Gold im Super-G, ein paar Tage später triumphierte sie dann in ihrer ureigenen Domäne. Und diesmal?

"Ich bin ja schon froh, dass es nicht derselbe Tag ist", sagte Ledecka lächelnd. Doch noch auf dem Weg zur Siegerehrung wollte sie sich bereits Videos von den Ski-Pisten anschauen. Der Super-G findet am Freitag in Yanqing statt, es sollen Starts in Abfahrt und Kombination folgen.

Eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz gab es schon. "Ich will einfach Spaß haben und zeigen, wofür ich vier Jahre lang trainiert habe", sagte Ledecka. Was das heißt, hat die alpine Konkurrenz schon mal zu spüren bekommen.

