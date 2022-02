"Danke, Tony Hawk. Du warst in so jungen Jahren mein Vorbild, und ich bin mehr als dankbar, dich so viele Jahre später einen guten Freund nennen zu dürfen", schrieb White bei Twitter. "Ich glaube nicht, dass du jemals wirklich wissen wirst, wie viel positiven Einfluss du auf mein Leben hattest."

Der mehrmalige Olympiasieger White hängt nun im Alter von 35 Jahren sein Wettkampfbrett an den Nagel. 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang holte White Gold in der Halfpipe, bei den Spielen in Peking wurde er Vierter und blieb ohne Medaille.

"Tony hat mir alles beigebracht... und mich unter seine Fittiche genommen, als es noch nicht cool war, einen 8-jährigen pickeligen Rotschopf um sich zu haben", erzählte White weiter.

Hawk hatte seinem amerikanischen Landsmann nach seinem Rücktritt vom Wettkampfsport gesagt, er solle "weiterfahren" und zum Skateboard zurückwechseln.

Eine offizielle Entscheidung ist noch nicht gefallen - aber White hat seine Karriere damals als Skateboarder begonnen und wechselte erst später aufs Snowboard.

