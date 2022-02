2006, 2010 und 2018 hatte White (85,00) die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen, in Peking verpasste es die "fliegende Tomate", als erster Athlet viermal Einzelgold bei vier verschiedenen Winterspielen zu gewinnen. Auch 2014 in Sotschi war er Vierter geworden.

Andre Höflich (Kempten) schaffte es in seinem ersten Olympiafinale auf einen guten achten Platz.

"Es wird mein letzter Tanz", hatte White im Vorfeld des Wettkampfs gesagt und seinen Entschluss mit "kleinen Zeichen" seines Körpers begründet: "Mal ist es dies, mal jenes, lauter Kleinigkeiten, die mir wertvolle Trainingszeit nehmen", sagte er. Nach seinem letzten Run, in dem ihm der Sprung in die Medaillenränge nicht mehr gelang, hatte die Snowboard-Legende Tränen in den Augen - 2,25 Punkte fehlten ihm zu Bronze.

Bei den Frauen hatte am Donnerstag Seriensiegerin Chloe Kim ihren Triumph von 2018 wiederholt und damit als erste Frau zweimal olympisches Halfpipe-Gold geholt. Debütantin Leilani Ettel (Pullach) landete im Finale auf Platz elf.

