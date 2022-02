Snowboard

Olympia 2022: Lindsey Jacobellis grabbed wie 2006 beim Zielsprung und holt Gold im Mixed

Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin packte Lindsey Jacobellis in Führung liegend den Grab beim Zielsprung des Snowboardcross-Finals aus und vergab dadurch Gold. Beim Mixed-Finale 2022 in Peking wiederholt sie den Move - und diesmal klappt er. Die US-Amerikanerin, die sich bereits im Einzel ihren Gold-Traum erfüllte, besiegt die Dämonen der Vergangenheit.

00:01:52, vor einer Stunde