Snowboard

Olympia 2022: Snowboarderin Ester Ledecka gewinnt Finale im Parallel-Riesenslalom und verteidigt Gold in Peking

Snowboarderin Ester Ledecka hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking wie vor vier Jahren in Pyeongchang die Goldmedaille im Parallel-Riesenslalom gewonnen. Die favorisierte Tschechin setzte sich im Finale souverän gegen Daniela Ulbing (Österreich) durch. Bronze ging an die Slowenin Gloria Kotnik. Das Finale im Parallel-Riesenslalom der Damen im Video.

00:01:43, vor einer Stunde