Snowboard

Shaun White: Der letzte Run der Halfpipe-Legende bei Olympia - Tränen zum Abschied beim Snowboard-Superstar

Shaun White hat in seinem letzten Run eine weitere Olympia-Medaille in der Halfpipe verpasst. Danach kamen dem Superstar zum Ende seiner Karriere die Tränen. Der 35 Jahre alte US-Amerikaner sprang am Freitag im letzten Halfpipe-Wettkampf seiner Laufbahn bei den Winterspielen in Peking nur auf Rang vier. Gold sicherte sich im Genting Snow Park von Zhangjiakou der Weltcupführende Ayumu Hirano.

00:02:54, vor 16 Minuten