Snowboard

Olympia 2022, Snowboard: Slopestyle-Gold für Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott

Was für ein Run - und was für tolle Emotionen: Zoi Sadowski-Synnott aus Neuseeland hat sich Slopestyle-Gold bei Olympia in Peking gesichert. Nach insgesamt drei Runs im Genting Snow Park in Zhangjiakou gewann die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (92,88 Punkte) vor Julia Marino (USA/87,68) und Tess Coady (Australien/84,15).

00:03:46, vor 6 Stunden