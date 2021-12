Snowboard

Was ist Snowboard Halfpipe? Sprünge, Tricks, Technik und Wertungen der spektakulären Show bei Olympia 2022 in Peking

Was ist Snowboard Halfpipe? Sprünge, Tricks, Technik und Wertungen der spektakulären Show bei Olympia 2022 in Peking im Erklär-Video! Der Kampf um die Medaillen in der Halfpipe gehört zu den beliebtesten Events bei den Winterspielen und sorgt bei den Fans für Begeisterung, Superstars wie Chloe Kim und Shaun White haben die Disziplin weltweit populär gemacht. 1998 gewann Nicola Thost Gold.

00:02:46, vor 32 Minuten