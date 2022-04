Special Olympics

Special Olympics 2022: Startschuss in Berlin gefallen - Vorfreude unter dem Motto "Zusammen unschlagbar"

Zusammen unschlagbar: Unter diesem Motto ist in Berlin der Startschuss für die Special Olympics - Nationale Spiele 2022 gefallen. Bei der größten inklusiven Sportveranstaltung Deutschlands treten in diesem Sommer 4000 Athleten an - zwei Monate vor der Eröffnungsfeier ist die Vorfreude bereits spürbar.

