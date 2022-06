Speedway

Speedway GP - Dänen um Michelsen und Madsen mischen Weltelite auf: "Die nächste Goldene Ära?"

In Anders Thomsen, Mikkel Michelsen und Leon Madsen mischen in dieser Saison drei Dänen den FIM Speedway Grand Prix 2022 auf. Nach drei Läufen liegen Madsen und Michelsen knapp hinter dem polnischen Duo Bartosz Zmarzlik und Maciej Janowski in Lauerstellung und wollen am Wochenende im deutschen Teterow angreifen. Das Trio erklärt das Erfolgsgeheimnis der dänischen Stärke im Speedway.

00:03:09, vor einer Stunde