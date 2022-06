Speedway

Speedway-GP in Teterow - "Was für ein Auftakt!" Kai Huckenbeck gewinnt ersten Lauf im Fotofinish

"Was für ein Auftakt!" Wildcarder Kai Huckenbeck gewinnt seinen ersten Lauf beim Speedway-GP in Teterow in einem echten Krimi gegen Patryk Dudek und startet mit drei Punkten in den Grand Prix. Tai Woffinden und Martin Vaculik fliegen im ersten Anlauf beide spektakulär ab und beenden ihren ersten Lauf ohne Punkte.

00:08:23, vor einer Stunde