Speedway GP: So lief der Auftakt der Speedway-WM in Goričan - die Highlights

Bartosz Zmarzlik gewinnt das erste Rennen des Speedway GP 2022 in Goričan. Mit dem Erfolg in Kroatien setzt sich der Pole erstmal an die Spitze der WM-Wertung. Im Finale setzt sich Zmarzlik gegen seinen Landsmann Maciej Janowski durch. Die Dänen Mikkel Michelsen und Anders Thomsen landen auf den Plätzen. Die Highlights aus Goričan.

00:03:03, vor einer Stunde