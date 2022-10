Speedway

Speedway GP: Tai Woffinden und Fredrik Lindgren berühren das Band - doch wer wird disqualifiziert?

Kuriose Szene beim Saisonfinale 2022 im Speeedway GP in Torun: Tai Woffinden und Fredrik Lindgren zucken in Lauf 16 beim Start, berühren beide das Band und sorgen so kurzzeitig für Verwirrung und Chaos.

00:03:39, vor 27 Minuten