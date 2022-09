Speedway

Speedway GP Schweden: Bartosz Zmarzlik gewinnt Finale - Weltmeister hält Lokalmatador Lindgren im Finale auf Distanz

Bartosz Zmarzlik hat den Speedway Grand Prix von Schweden für sich entschieden. Für den Polen war es der nach dem Sieg in Dänemark bereits der zweite Sieg in Folge. Im Finale hielt Zmarzlik Lokalmatador Fredrik Lindgren, der auf Rang zwei landete, auf Distanz. Das Finale in Malilla im Video.

00:04:22, vor 6 Minuten