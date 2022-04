Speedway

Speedway GP: So sieht die Zukunft der Speedway-WM mit Discovery Sports aus

François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, erklärt, wie Speedway GP von 2022 an in eine neue Ära starten und noch mehr Zuschauer anlocken soll. Bei allen Events, die exklusiv von Warner Bros. Discovery Sports produziert werden, kommen die Fans in den Genuss innovativer Technologien, mit denen der Speedway-Sport neue Maßstäbe setzt.

00:03:28, vor 30 Minuten