Die Polen um den Speedway-GP-Führenden Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek und Maciej Janowski enttäuschten am Samstagabend im Vojens Speedway Center aber und belegten nur den sechsten Rang nach 21 Heats.

Gastgeber Dänemark um Topstar Leon Madsen lag lange auf Finalkurs, doch im 19. Heat verlor der 33-Jährige die Kontrolle über sein Bike und schied aus. Dadurch verpassten die Skandinavier wichtige Zähler im Kampf um die Finalränge und schafften es letztlich lediglich auf den vierten Platz.

Zwei Punkte fehlten den Lokalmatadoren schließlich auf Schweden und Australien, die im Grand Final Qualifier um den zweiten Startplatz im Finale kämpften, wo Lambert und Bewley warteten.

Nach den 21 Heats hatten die Briten mit 32 Punkten vorne gelegen und sich direkt für das Finale qualifiziert.

Glück hatten die Männer aus Down Under dann im Qualifikationslauf für das Finale, als Schwedens Oliver Berntzon nach einem Kontakt mit Max Fricke in der letzten Kurve die Kontrolle verlor und somit ausschied.

In einem Herzschlagfinale bezwangen Holder und Fricke schließlich nach herausragender Teamarbeit die favorisierten Briten und krönten sich zum Weltmeister.

