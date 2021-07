Sportschießen

Olympia: Fabian Hambüchen stellt sich der Skeet-Challenge gegen Top-Schützin Nele Wissmer

Auch zu Olympia in Tokio stellt sich Eurosport-Experte Fabian Hambüchen wieder herausfordernden Challenges abseits seiner Komfortzone. Diesmal fordert ihn die deutsche Top-Schützin Nele Wissmer im Skeet und der Turn-Olympiasieger muss zeigen, was er an der Flinte beim "Tontaubenschießen" treffen kann. Mehr Challenges von Fabian Hambüchen in "Fabi, Rio, Tokyo" bei Eurosport!

00:06:07, vor 5 Stunden