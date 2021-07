In seiner Spezialdisziplin gehört Reitz in Tokio am 2. August zum engen Kreis der Medaillenanwärter.

Mit der Luftpistole war Mitfavorit Saurabh Chaudhary (Indien) bester der Qualifikation.

Weltmeister Jin Jong Oh (Südkorea/15.) scheiterte auf der Schießanlage in Asaka dagegen ebenso wie Hoang Xuan Vinh (22.), der in Rio für Vietnams erste Goldmedaille der olympischen Geschichte gesorgt hatte.

(SID)

Erste Entscheidung in Tokio: Letzter Schuss bringt Gold





