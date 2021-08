Der zweite deutsche Starter Oliver Geis (Kriftel) war in der Qualifikation ausgeschieden.

"Was soll man machen? Wenn die anderen besser sind, sind die anderen besser", sagte der 34-jährige Reitz, der bis zu den nächsten Sommerspielen in Paris 2024 plant: "Wenn es von meinen Ergebnissen weiterhin so läuft und das ganze Drumherum weiter so passt, gibt es keinen Grund für mich aufzuhören. Es ist auch nie geplant gewesen."

Olympia - Sportschießen Trotz starkem Auftakt: Beer schießt an Medaille vorbei GESTERN AM 08:19

Reitz legte im Finale mit zwei Fehlschüssen in der ersten Serie einen missglückten Start hin, allerdings hatten auch die Konkurrenten Probleme. In einem spannenden Wettkampf stabilisierte sich Reitz zunächst, fünf Treffer in einer Serie gelangen ihm allerdings nicht.

Reitz hatte in der Qualifikation seine Ambitionen eigentlich unterstrichen. Mit insgesamt 587 Ringen sorgte er für die Bestleistung und zog souverän ins Finale der besten Sechs ein. Schon vor einer Woche war Reitz in seiner Nebendisziplin Luftpistole Fünfter geworden, im Mixed mit Carina Wimmer (Kelheim Gmünd) verpasste er das Finale.

Highlights der Nacht: Deutscher Gold-Traum geplatzt - Krimi im Weitsprung

Zuletzt waren die deutschen Sportschützen 2012 in London ohne Edelmetall geblieben. Vom herausragenden Abschneiden vor fünf Jahren in Rio (dreimal Gold, einmal Silber) waren die Pistolen-, Gewehr- und Flintenschützen in Japan weit entfernt. Sportdirektor Heiner Gabelmann sprach enttäuscht von einem "eher schlechten Abschneiden."

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Sportschütze klagt an: "Wie kann ein Terrorist Olympiasieger werden?"

(SID)

Olympia - Sportschießen Sportschützin Messerschmidt verpasst Medaille im Skeet 26/07/2021 AM 08:48