Superbike

Supersport Emilia Romagna: Dominque Aegerter feiert siebten Sieg in Folge - Schweizer baut Monster-Serie aus

Dominique Aegerter sicherte sich beim Supersport-Rennen in der Emilia Romagna seinen siebten Sieg in Folge. Der Schweizer zog in der vorletzten Runde an Lorenzo Baldassari vorbei und wehrte dessen Konterangriffe ab.

00:03:15, vor 2 Stunden