Superbike: Toprak Razgatlioglu gelingt im Donington Park der zweite Sieg - Alvaro Bautista meldet sich zurück

Alvaro Bautista (Ducati), der Führende in der Superbike-Weltmeisterschaft, betrieb nach seinem Sturz am Samstag im Donington Park Schadensbegrenzung und fuhr einen Tag später auf den zweiten Rang. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gelang indes der zweite Sieg in Folge.

00:02:01, vor einer Stunde