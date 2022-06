Die Bilder des Schreckmoments gingen um die Welt. Die 25-jährige Anita Alvarez stand im Finale der Solo-Kür der Frauen in Budapest. Mitten in der Kür verlor sie plötzlich das Bewusstsein.

Trainerin Andrea Fuentes reagierte geistesgegenwärtig und konnte die US-Amerikanerin rechtzeitig aus dem Wasser retten. Die Schwimmerin kam schnell wieder zu sich, wurde sofort medizinisch versorgt und befindet sich nun auf dem Weg der Besserung.

Die verunglückte Alvarez bezog gegenüber dem Sender "NBC" bereits Stellung und beschrieb die Momente vor dem Kollaps: "Ich erinnere mich an das Gefühl, dass es eine wirklich tolle Leistung war", so die Finalistin.

Dann änderte sich ihr Zustand schlagartig: "Ich erinnere mich, dass ich mich nicht so gut fühlte. Das ist buchstäblich das Letzte, woran ich mich erinnere."

Anita Alvarez Fotocredit: Getty Images

Alvarez will wieder antreten

Trotz der Schrecksekunden denkt die Synchronschwimmerin positiv an den Wettkampf zurück, den sie auf Platz sieben beendete: "Es war mit Abstand meine beste Leistung, und es ging nicht nur darum, wie ich aufgetreten bin, sondern auch darum, dass ich es wirklich genossen habe und in diesem Moment gelebt habe. Deshalb fühle ich mich wirklich glücklich und bin sehr stolz."

Der Vorfall ging glimpflich aus, Alvarez trug keine Folgeschäden davon. Die 25-Jährige konnte sich sogar schon eine Fortsetzung des Wettbewerbs vorstellen.

Die Amerikanerin wollte sich einen Tag ausruhen, "und dann mit dem Arzt entscheiden, ob sie das Team-Finale in der Freien Kür schwimmen kann oder nicht", so die Trainerin am Donnerstag.

Über ihre Trainerin und Kindheitsidol Fuentes zeigte sich Alvarez besonders zu Dank verpflichtet: "Ich bin einfach so dankbar, sie als Trainerin zu haben."

