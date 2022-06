Taekwondo

The Power of Sport: Die Unverwüstlichkeit des afghanischen Taekwondo-Kämpfers Farzad Mansouri

Farzad Mansouri ist ein afghanischer Taekwondo-Kämpfer, der 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teilnahm. Als er nach Afghanistan zurückkehrte, übernahmen die Taliban die Kontrolle über das Land und Mansouri musste flüchten, da er als bekannter Sportler in Gefahr war. Mittlerweile lebt Mansouri in Großbritannien und lebt dort seinen Traum vom Taekwondo-Sport weiter.

00:04:13, vor einer Stunde