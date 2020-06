Alexander Zverev verlor in Zadar glatt gegen Andrey Rublev

Alexander Zverev ist auch bei der zweiten Station der Adria Tour im kroatischen Zadar erneut in der Gruppenphase gescheitert. Der Deutsche unterlag im Duell um das Finalticket dem Russen Andrey Rublev nach einer schwachen Leistung glatt mit 2:4 und 1:4 und beendete das Turnier mit nur einem Sieg in aus drei Partien. Im Finale trifft Rublev auf die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic.

Zverev hatte gegen den starken Russen, der alle seine drei Partien bislang gewann, vor allen in den Grundlinien-Duellen meistens das Nachsehen. Der 22-jährige Rublev war einfach druckvoller in seinem Spiel und hatte eine gute Länge in seinen Schlägen.

Zuvor hatte Zverev am Samstag bereits gegen Danilo Petrovic den Kürzeren gezogen und mit 3:4 (2:7) und 3:4 (1:7)) verloren. Im Anschluss hielt er mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen den früheren US-Open-Champion Marin Cilic beim 4:3 (7:1), 0:4 und 4:3 (7:1) die Chance auf die Endspiel-Teilnahme am Leben. Doch Rublev erwies sich als zu stark.

Im Finale trifft der Russe am Abend auf Djokovic, der nach einem 4:1 und 4:3 (7:3)-Erfolg gegen Nino Serdarusic auch alle seine drei Gruppenspiele erfolgreich betreitete.

Bereits vor einer Woche scheiterte Zverev in Belgrad bei der ersten Station der Adria Tour nach einer Niederlage gegen Djokovic in der Gruppenphase. Weiter geht es mit dem dritten Stopp am 3. und 4. Juli im bosnischen Banja Luka.

