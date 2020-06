Der Ultimate Tennis Showdown live im TV und im Livestream bei Eurosport: Eurosport ist beim von Patrick Mouratoglou ins Leben gerufenen Turnier live im TV und im Livestream im Eurosport Player dabei. Das Turnier findet in der Mouratoglou-Academy in Südfrankreich statt und wird über insgesamt sechs Wochenenden gehen. Zugesagt haben u.a. Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem und David Goffin.

Unter anderem Stefanos Tsitsipas, David Goffin, Felix Auger-Aliassime, Dustin Brown und ab dem zweiten Wochenende auch Dominic Thiem treten beim Ultimate Tennis Showdown in der Mouratoglou-Academy nahe Antibes in Südfrankreich an. Das Turnier findet über insgesamt sechs Wochenenden statt. Los geht es am 13. Juni.

Adria Tour Adria Tour mit Zverev, Djokovic und Thiem live im TV und im Livestream bei Eurosport VOR EINER STUNDE

Der Ultimate Tennis Showdown live im TV

Eurosport 1 ist an allen Wochenenden live im TV mit von der Partie. Los geht es jeweils gegen 16:00 Uhr MESZ. Die Matches sollen nicht länger als eine Stunde dauern.

Play Icon WATCH Tennis-Legende Kuerten verrät: Darum werde ich Tsitsipas nicht coachen 00:10:16

Der Ultimate Tennis Showdown im Livestream

Auch im Livestream im Eurosport Player verpasst ihr keine Sekunde zum Turnier mit Tsitsipas, Thiem und Co.

Der Ultimate Tennis Showdown bei Eurosport.de

Auch bei Eurosport.de erhaltet Ihr natürlich alle News zum Turnier. Hier erfahrt Ihr, wer die Zwangspause durch die Corona-Pandemie am besten überstanden hat.

Play Icon WATCH Nadal über Restart-Pläne: Brauche ein klares Ziel vor Augen 00:02:25

Ultimate Tennis Showdown: Der Modus

Die Spiele dauern nicht länger als eine Stunde, aufgeteilt in Zehn-Minuten-Viertel mit einer Pause von zwei Minuten bei jedem Seitenwechsel. Gibt es keine Entscheidung, geht es in den Tiebreak. Außerdem ist Coaching erlaubt.

Im Rahmen des Events treten die zehn Profis an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden gegeinander an. Im Modus Jeder-gegen-Jeden werden jeweils am Samstag und Sonntag zehn Spiele ausgetragen. Nach dieser Grupenphase sind die zwei besten Spieler direkt für das Halbfinale qualifiziert.

Die Plätze drei bis sechs spielen anschließend noch die verbliebenen Halbfinalplätze in zwei Viertelfinalbegegnungen aus. Am Finaltag sollen die Viertel- und Halbfinals sowie das Endspiel stattfinden. Einige Regeln der ATP werden zudem beim UTS gelockert und sollen damit auch jüngere Fans für den Tennissport begeistern.

Spielplan - Ultimate Tennis Showdown:

13. Juni:

Day Session

16:00 Uhr: Lucas Pouille - Elliot Benchetrit

17:15 Uhr: Dustin Brown - Benoit Paire (live bei Eurosport 1 und im Dustin Brown - Benoit Paire (live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player

18:30 Uhr: David Goffin - Matteo Berrettini (live bei Eurosport 1 und im David Goffin - Matteo Berrettini (live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player

Night Session

21:00 Uhr: Feliciano López - Alexei Popyrin

22:15 Uhr: Stefanos Tsitsipas - Richard Gasquet

14. Juni:

tbc

Play Icon WATCH Nadal: "Tennis ohne Fans wird hart" 00:01:17

Tennis Doppelpack bei Eurosport: Adria Tour und Ultimate Tennis Showdown live VOR 3 STUNDEN