Mitveranstalter Goran Ivanisevic hat den wegen der Ausrichtung der Adria Tour heftig kritisierten Novak Djokovic in Schutz genommen. "Nach der Schlacht ist es sehr einfach, ein General zu sein", sagte Ivanisevic gegenüber der "New York Times" und schob nach: "Jetzt wissen es alle besser und attackieren Novak. Er wollte eine gute Sache auf die Beine stellen, zum Wohle der Menschen", so der Kroate.

Die Adria Tour brachte einige der besten Spieler der Welt in Serbiens Hauptstadt Belgrad und im kroatischen Zadar zusammen. Neben Djokovic nahmen unter anderem Alexander Zverev, Dominic Thiem und Grigor Dimitrov teil.

Bei Dimitrov, der als erster der Spieler positiv getestet wurde, habe es zunächst keine Anzeichen für eine Ansteckung gegeben.

"Er ist am Mittwoch angekommen und hat sich über Probleme in seinem Ellenbogen beklagt", so Ivanisevic. "Das erste Mal, dass Grigor gesagt hatte, dass er sich nicht wohlfühle, war am Freitag, und am Samstag ist er dann zu seinem Match gegen Coric angetreten. Er sah nicht gut aus", erklärte der Wimbledon-Champion von 2001.

Hygienemaßnahmen aufgrund der Pandemie wurden nicht eingehalten. Die Spieler feierten gemeinsam in einem Club. Djokovic, Dimitrov, Borna Coric und Viktor Troicki wurden schließlich positiv auf das Coronavirus getestet, was zu weltweiter Kritik an der Veranstaltung führte.

"Die Spieler kamen nach Belgrad und wir hatten gutes Tennis und eine gute Atmosphäre", verteidigte Ivanisevic das Turnier. "In Serbien und selbst in Kroatien ist alles so abgelaufen, wie es die Regierung empfohlen hat."

