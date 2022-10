Allerdings gestand Zverev auch, "dass das Jahr allgemein sehr merkwürdig war". Er habe "kürzlich mit Grigor Dimitrov gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er vor ein paar Jahren 7000 Punkte in der Weltrangliste gehabt hätte und die Nummer sieben der Welt war. Alcaraz hat jetzt 6740 Punkte und ist die Nummer eins", erklärte der 35-Jährige.

Der langjährige Weltranglistenerste Novak Djokovic habe vor einiger Zeit sogar über 14000 Punkte gehabt.

Ad

Zverev schränkte aber auch ein: "Es war kein normales Jahr: Corona, Wimbledon und verschiedene Ausfälle von Topspielern. Es war merkwürdig. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr ein Stück weit normaler wird, es bei allen Grand Slams Punkte gibt und alle Spieler dort spielen können, wo sie wollen."

Tennis Zverev exklusiv zur GOAT-Debatte: Warum Federer der "Titel" gebührt UPDATE 27/09/2022 UM 21:36 UHR

Djokovic etwa durfte wegen seiner fehlenden Corona-Impfung weder bei den Australian Open noch bei den US Open antreten.

Der in diesem Jahr lange im Ranking führende Daniil Medvedev fehlte wiederum in Wimbledon wegen der Sperre gegen russische und belarussische Sportler*innen. Beim Rasenklassiker wurden daher auch keine Weltranglistenpunkte vergeben, was vor allem Sieger Djokovic im Ranking Punkte kostete. Alcaraz jedoch nutzte dieses kuriose Jahr aus und kürte sich zum jüngsten Spieler an der Spitze der Weltrangliste.

Das könnte Dich auch interessieren: "Klar habe ich geweint": Mischa Zverev wird bei Federer-Abschied emotional

Offizielle Rolle für Federer im Tennis-Zirkus? So reagiert der Superstar

Laver Cup Murray stellt klar: Habe keinen Abschied wie Federer verdient UPDATE 26/09/2022 UM 13:45 UHR