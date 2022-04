Carlos Alcaraz ist derzeit das heißeste Eisen im Herren-Tennis. Beim Masters-Doppelpack in Indian Wells und Miami begeisterte er Fans und Experten mit Weltklassetennis und holte im zarten Alter von nur 18 Jahren seinen ersten Masters-Titel.

Nachdem er beim ersten Teil des "Sunshine Doubles" noch im Halbfinale an seinem großen Vorbild Rafael Nadal scheiterte, schlug er im Finale von Miami den Norweger Casper Ruud 7:5, 6:4 und sprang auf Rang elf der Weltrangliste.

Sein Landsmann und Eurosport-Experte Alex Corretja ist ob des steilen Aufstiegs des Youngsters hellauf begeistert. "Was er geschafft hat, ist fast ein Wunder. Er hat sich so schnell so sehr verbessert", schwärmt die einstige Nummer zwei der Welt bei Eurosport:

"Er war vor ein paar Jahren noch die Nummer 300, letztes Jahr war er schon die 100 und jetzt ist er die Elf. Diese Entwicklung ist rasant und sehr überraschend."

Corretja: Alcaraz nicht nur auf Sand ein Topspieler

Für Corretja ist Alcaraz jetzt schon mit einem bemerkenswert kompletten Spiel ausgestattet. Der in El Palmar in der Nähe von Murcia geborenene Spanier zeichne sich vor allem durch seine Entschlossenheit und sein aggressives Spiel aus, "und das nicht nur auf Sand, sondern auch auf Hartplätzen".

Schon jetzt sei Alcaraz "unglaublich gut - und er wird noch besser werden in der Zukunft."

Auch wenn viele Bereiche von Alcaraz' Spiel schon auf einem sehr hohen Niveau seien, gibt es laut Corretja noch reichlich Raum für Verbesserungen. "Seine Konstanz ist unglaublich, er bewegt sich extrem gut und ist sehr aggressiv", sagt der 47-Jährige und fügt an: "Er arbeitet zwar schon an seinem Aufschlag, aber trotzdem muss er diesen Teil seines Spiels noch stark verbessern."

Neben allen technischen Fähigkeiten des Youngsters sei es aber vor allem seine charakterliche Stärke, die beeindrucke. "Er ist mutig, greift gerne an, aber genauso verteidigt er auch gerne. Es stört ihn nicht, zu verteidigen. Er hat perfekte Voraussetzungen, ein großartiger Spieler zu werden. Seine Einstellung ist immer großartig, immer positiv. Das ist etwas ganz Besonderes, glaube ich."

Corretja: Alcaraz kann French Open gewinnen

Mit seinen Anlagen gehört Alcaraz für Corretja schon jetzt zu den Favoriten für das Highlight der Sandplatzsaison - die French Open in Paris. Alcaraz habe "mit Sicherheit eine echte Chance, Roland Garros zu gewinnen", ist sich der Eurosport-Experte sicher: "Er wird unter den drei bis vier Spielern sein, die das Turnier gewinnen können."

Wie auch immer die Sandplatzsaison laufen werde, "im Moment spielt definitiv niemand gerne gegen ihn", so Corretja weiter. Für den Tennissport sei es großartig zu sehen, dass es neue Stars gibt, die ehrgeizig, aber gleichzeitig sehr bescheiden sein können. Diese Kombination sei perfekt, "um ein großer Champion zu werden".

Carlos Alcaraz Fotocredit: Getty Images

Es gehe für Alcaraz vor allem darum, seine Termine im Blick zu haben. Zu viele Spiele können schließlich auch kontraproduktiv sein. "Jetzt muss er seinen Kalender kontrollieren, er muss wissen, wann und wo er auf seinem Höhepunkt sein möchte", mahnt Corretja, der sich aber sicher ist, dass Alcaraz in Paris mit den Besten mithalten kann - auch mit seinem großen Vorbild Nadal: "Er ist der Beste aller Zeiten, besonders auf Sand, aber gegen Alcaraz anzutreten, wird eine große Herausforderung für ihn."

Einspielen für das Saison-Highlight auf der roten Asche kann sich Alcaraz ab 10. April. Dann nämlich geht es in Monte Carlo mit dem nächsten Masters weiter, bevor dann in seiner spanischen Heimat in Barcelona (ATP 500) und Madrid (Masters), sowie in Rom (Masters) drei weitere prestigeträchtige Turniere warten.

Für welche Turniere Alcaraz meldet, ist indes noch nicht klar.

Alcaraz berichtet von Anruf des spanischen Königs

