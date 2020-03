Dieser Plan wurde aber durch das frühe Aus beim Doppelturnier in den USA durchkreuzt. Alexander Zverev verlor in der Vorwoche beim ATP-Turnier in Acapulco schon im Achtelfinale, kämpfte dabei mit zahlreichen Doppelfehlern.

Sein Bruder Mischa sucht dagegen wieder den Anschluss an die Weltspitze. Nach einem schwierigen Jahr 2019 liegt der 32-Jährige nur noch auf Platz 283 der Weltrangliste. "Ich hatte einen internen Kampf mit mir, fast acht Monate. Ich hatte ein leichtes Burnout-Syndrom. Es war ein anstrendendes Jahr", erklärte Mischa Zverev jüngst.

Die erwünschte Spielpraxis und das Selbstvertrauen konnte sich in Indian Wells nun aber keiner der beiden Zverev-Brüder holen.

