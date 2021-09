Der ganz große Coup bei Major-Turnieren blieb Alexander Zverev dagegen weiter verwehrt.

Zuletzt scheiterte Zverev im Halbfinale der US Open an Novak Djokovic, er hält aber unverdrossen an seinen großen Ambitionen fest.

"Ich habe zwei Riesenziele vor mir. Das sind natürlich die Grand Slams und die Nummer eins der Welt zu werden", sagte Zverev, für den nun am kommenden Wochenende erstmal der Laver Cup in Boston ansteht.

US Open Becker verrät: "Ohne dieses Umfeld hätte ich mich verloren" 19/09/2021 AM 08:07

Bei dem Mannschaftswettbewerb trifft er an der Seite unter anderem von New-York-Champion Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas mit dem "Team Europe" auf das "Team World".

Das könnte Dich auch interessieren: Fußballfan Otte bekommt eigenes FC-Trikot geschenkt

(SID)

Becker: "Zverev ist nicht an eigener Schwäche gescheitert"

US Open Becker bewertet Medvedevs GOAT-Aussage: "Hat für Wellen gesorgt" 18/09/2021 AM 08:08