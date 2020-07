Alexander Zverev und Brenda Patea haben in den sozialen Netzwerken für Rätselraten gesorgt. Der Tennis-Star und das Model haben alle gemeinsamen Fotos und Videos gelöscht. Das Paar hatte sich im vergangenen Oktober in Paris kennengelernt, wie Zverev im Exklusiv-Interview mit Eurosport erklärte. "Ich habe sie damals zum Turnier eingeladen." Die gelöschten Posts lösten nun Verwunderung aus.

Zverev und Patea zeigten keine Scheu, ihr Glück mit ihren Followern zu teilen.

Immer wieder gewährten der 23-Jährige und die drei Jahre ältere Berlinerin Einblicke in ihr Privatleben - und auch bei den Turnieren war die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin häufig in der Box dabei.

So etwa zu Beginn der Saison beim ATP-Turnier von Brisbane und bei den Australian Open in Melbourne.

Im Gespräch mit Eurosport-Experte Boris Becker und Moderator Matthias Stach verriet Zverev damals: "Nach dem wir uns kennengelernt hatten, war sie oft dabei. Brenda ist ein sehr positiver Mensch, der mir auch außerhalb des Platzes sehr hilft."

In den sozialen Netzwerken folgen sich Zverev und Patea jedoch inzwischen nicht mehr.

Nachdem der Weltranglisten-Siebte im Juni mit der Teilnahme an der umstrittenen Adria Tour und einem Partybesuch nur wenige Tage später in die Kritik geraten war, bereitet er sich derzeit mit seinem neuen Teilzeit-Coach David Ferrer auf den Ultimate Tennis Showdown im südfranzösischen Biot vor, wo er am kommenden Wochenende aufschlägt.

