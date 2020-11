30/10/2020 AM 12:37

Zverev hatte eine Woche zuvor in einer schriftlichen Stellungnahme die ersten medial geäußerten Vorwürfe Scharypowas über angebliche Handgreiflichkeiten zurückgewiesen: "Wir kennen uns, seitdem wir Kinder sind, und haben gemeinsam viel erlebt. Ich bedauere es sehr, dass sie sich so äußert. Denn die Vorwürfe entsprechen schlicht nicht der Wahrheit."

Sportlich schrieb der Weltranglistensiebte zuletzt mit zwei Turniersiegen in Köln positive Schlagzeilen. Derzeit spielt er beim Masters in Paris, wo er am Freitagabend im Viertelfinale auf Stan Wawrinka (Schweiz) trifft.