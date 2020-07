Alexander Zverev hat seine Teilnahme an den "bett1Aces", einem Show-Turnier in Berlin, abgesagt. Das verkündete der 23-Jährige auf Instagram. "Ich habe mich entschieden, derzeit nicht an organisierten Events teilzunehmen", so Zverev. Er werde stattdessen mit seinem Team trainieren. Darüber hinaus erklärte der Hamburger, dass auch sein dritter Corona-Test negativ ausgefallen sei.

"Ich habe geplant, in diesem Juli in Berlin anzutreten, aber ich habe mich entschieden, hier an Ort und Stelle zu bleiben", so Zverev. Der Weltranglisten-Siebte war nach seiner Teilnahme an der hochgradig umstrittenen Adria Tour und seinem Erscheinen auf einer Party nur wenige Tage später schwer in die Kritik geraten.

Seit dem 22. Juni hatte sich Zverev dann nicht mehr zu Wort gemeldet. Nun brach der 23-Jährige sein Schweigen und sagte das für 13. bis 19. Juli angesetzte Show-Turnier in Berlin ab. "Es ist nie schön, die Möglichkeit zu verpassen, zuhause aufzuschlagen, aber ich werde zurückkommen", schrieb Zverev auf Instagram.

Tennis "Alles andere als sicher": Berliner Turnier hofft auf Zverev VOR 3 STUNDEN

Zverev bestätigt Zusammenarbeit mit Ferrer

Er habe am Freitag einen weiteren Test machen lassen, um sich auf das Corona-Virus untersuchen zu lassen. Dieser sei, wie die beiden vorangegangen auch, negativ ausgefallen. Eine große Erleichterung für den Deutschen, nachdem bei der Adria Tour mit Novak Djokovic, Viktor Troicki, Borna Coric und Grigor Dimitrov bei vier Profis positive Testergebnisse festgestellt wurden.

Darüber hinaus bestätigte Zverev, dass er derzeit mit dem ehemaligen Topspieler David Ferrer zusammenarbeitet. "Ich starte jetzt in eine Probephase mit David Ferrer in meinem Team. Ich könnte gar nicht aufgeregter sein."

Das könnte Dich auch interessieren: Kyrgios greift Thiem an: "Nicht die intellektuellen Fähigkeiten"

Play Icon WATCH Tiebreak-Krimi: Struff verliert Auftakt bei Thiems7 00:04:42

Tennis Zverev wagt angeblich Test mit neuem Trainer 06/07/2020 AM 09:06